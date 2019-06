Leonardo Semplici vince la 'Briglia d'Oro 2019'. 'Briglie Speciali' a Dionisi e Masi

Per Leonardo Semplici si tratta di un ritorno sul palcoscenico della Briglia d’Oro, dal momento che nel 2017 aveva già ricevuto il riconoscimento per aver riportato la Spal in Serie A, dopo 49 anni di assenza, insieme a mister Claudio Ranieri che, a sua volta, aveva ricevuto la “Briglia d’Oro Straordinaria”. Per l’edizione 2019, il Consiglio dell’AIAC Siena ha deciso di premiare Semplici con una nuova “Briglia d’Oro” <<per aver raggiunto una meritata salvezza, esprimendo anche un buon gioco, per aver condotto cinque stagioni continuative alla Spal ed essere stato riconfermato per la sesta, rappresentando l’allenatore più longevo dopo Allegri alla Juventus>>. Il mister è stato anche scelto come vincitore della "Briglia d'Oro 2019" per aver valorizzato giovani come Manuel Lazzari e rilanciato bomber come Andrea Petagna e Sergio Floccari, oltre che il portiere Emiliano Viviano. Il Consiglio ha, inoltre deciso di consegnare due “Briglie Speciali” ai mister Alessio Dionisi e Marco Masi. Dionisi riceverà il premio <<per aver mostrato grande maturità adattandosi alle caratteristiche della propria rosa al suo primo anno su una panchina professionistica>>. Masi sarà invece premiato <<per aver portato alla prima storica promozione in serie C la squadra di Piancastagnaio, formazione che può anche vantare la migliore difesa del campionato di serie D>>.