Scacchi a Empoli, torna il torneo internazionale al Palazzo delle Esposizioni

Dopo il successo della prima edizione l'Associazione Sportiva Dilettantistica Empoli Scacchi organizza per i giorni 14-15-16 giugno 2019 al Palazzo delle Esposizioni, il 2° Torneo Internazionale di Scacchi Città di Empoli.

La prima edizione ha visto la partecipazione di 165 scacchisti provenienti da tutta Italia e da Austria, Svezia, Polonia, Lettonia, Russia, Romania, Filippine, e addirittura dall'India, con la presenza di un giovanissimo scacchista di otto anni proveniente da Nuova Delhi.

Il Torneo, patrocinato dal Comune di Empoli, si propone come manifestazione scacchistica a livello internazionale, dove saranno protagonisti Grandi Maestri, Maestri Internazionali e Grandi Maestri Femminili provenienti da tutto il territorio nazionale e da numerosi altri paesi europei ed extraeuropei. Si prevede la partecipazione di circa 170 giocatori, con una consistente rappresentanza di under 18.

Il torneo si svolgerà in 5 turni con un tempo di riflessione a partita di 90 minuti + 30” di abbuono a mossa. Il primo turno si terrà venerdì 14 giugno alle ore 15, mentre nelle giornate di sabato 15 giugno e domenica 16 giugno sono previsti gli altri turni di gioco. E’ previsto un montepremi di € 3.500, che sarà ripartito tra i primi piazzamenti della varie fasce, in cui sono suddivisi i giocatori sulla base del loro punteggio ELO. Parallelamente nelle giornate di sabato e domenica si svolgerà un torneo riservato agli Under 16.

A margine della manifestazione sono previsti altri due interessanti eventi: un “Torneo Blitz” che si svolgerà sabato 15 giugno, alle 21,00, aperto alla partecipazione degli iscritti al Torneo Internazionale ma anche di chiunque voglia cimentarsi nel gioco, e una conferenza della neurologa Dott.ssa Stefania Brotini, (venerdì 14 giugno, ore 14,00) dedicata ad illustrare i benefici di questo affascinante gioco sull’attività cerebrale di giovani e adulti, nonché la capacità preventiva della pratica degli scacchi nelle patologie neurologiche degli anziani.

Il Torneo è inserito nelle manifestazioni per il 900° anniversario del’incastellamento di Empoli

Si ringraziano per il sostegno gli sponsor della manifestazione: Fondazione Sesa, Antica Farmacia Castellani, Bar Beppino & Moreno.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Empoli Scacchi, organizzatrice dell’evento, è nata nel 2015 per volontà di un gruppo di appassionati, con lo scopo di diffondere e divulgare il gioco degli scacchi attraverso attività di varia natura, come tornei, seminari e corsi.

L'Associazione è divenuta in breve tempo un punto di riferimento per tutti gli appassionati del "nobil giuoco" presenti sul territorio e attualmente il sodalizio conta una cinquantina di soci. L'Asd Empoli Scacchi è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana ed al CONI, oltre ad essere inserita nell'Albo delle Associazioni riconosciute dal Comune di Empoli. Le sedi di gioco si trovano nei locali messi gentilmente a disposizione dalla Misericordia di Empoli e presso il Circolo Arci di Avane.

empoliscacchi.it

e-mail: empoliscacchi@gmail.com

Fonte: Empoli Scacchi

