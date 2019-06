Serata di musica alla scuola media Vanghetti di Empoli, nel ricordo del professor Cecchi

Ancora una volta la scuola media 'Vanghetti' di Empoli apre le sue porte per una grande serata di musica. Sarà la terza edizione per 'Una notte di Media estate', ovvero il concerto finale delle classi musicali che saranno accompagnate da un evento nell'evento. Infatti non solo gli studenti che a scuola si dedicano all'insegnamento di uno strumento saranno protagonisti della serata di sabato 15 giugno, ma anche artisti riconosciuti e apprezzati.

Si inizia alle 19 con l'inaugurazione dell'aula artistica che sarà intitolato al professor Antonio Cecchi, recentemente scomparso, artista geniale e docente di storia dell'arte che ha lasciato il segno fra i ragazzi e i colleghi.

Poi dalle 19.30 via alla musica: insieme alle performance di alunne e alunni ci saranno i concerti di Ocarine Gaggle, grazie alla collaborazione con l’associazione nazionale Anbima, con musiche western, nate dalla collaborazione Morricone - Leone, che il gruppo ha eseguito al Festival Internazionale dell'ocarina di Budrio lo scorso 28 aprile; e del Grey Quartet, che ripropone una accurata selezione di brani del ‘Great American Songbook ‘composti dai più celebri autori quali Cole Porter, Irving Berlin, George Gershwin e molti altri.

I componenti di Ocarine Gaggle sono Luisa pardini, Rossana Pansani, Nicola Bimbi, Irene, Franchi, Silvia Marchetti, Alberto Pagliafora, Alice Ferlito e Giorgio Parasole.

Il quartetto jazz è composto da Sara Maghelli - Voce, Ugo Bongianni - Piano, Gian Paolo Bertone - Contrabbasso, Matteo Raggi - Sax. Note raffinate di coinvolgente jazz grazie alla collaborazione con l'associazione Empoli Jazz. Poi una bella sorpresa per i più giovani, Giorgio Dj, Giorgio Salvatici che frequenta proprio la scuola Vanghetti, nella classe seconda, e che rappresenta un vero e proprio talento che sta sbocciando in questo mondo musicale. Giorgio ormai da qualche anno suona, compone e si esibisce ‘senza paura’ anche davanti al grande pubblico come ha fatto recentemente allo Student Party di piazza della Vittoria. Ma per la serata del 15 giugno il suo consueto entusiasmo sarà alimentato anche dai suoi tanti amici.

Tutta la scuola sarà coinvolta: nell'auditorium della Vanghetti e in altri spazi esterni.

Musica e anche un'apericena a offerta libera, il cui ricavato andrà a favore del sostegno del centro donna antiviolenza Lilith, che grazie alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli si occupa di donne che hanno subito gravi episodi di abusi.

La scuola Vanghetti apre così tutte le porte per vivere ancora una volta questa serata di fine anno scolastico insieme nella magia delle note e quest’anno con rinnovato affetto nel ricordo del professor Antonio Cecchi.

Fonte: Istituto comprensivo Empoli Est

