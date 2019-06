Al museo d'estate, il progetto nel Mugello

Al museo d'estate, con laboratori didattici e attività ludiche per bambini dai 3 ai 14 anni. E' ciò che propone il catalogo “EsploraMuseo” del Sistema museale Mugello Montagna Fiorentina rivolto in particolare agli organizzatori di centri estivi.

Sono 32 le proposte, con 10 novità: “Il carbonaio”, “Scalpellini per un giorno”, “Come giocavano i bambini nell'antichità”, “Ragazzi, che storia!”, “Storie di colori”, “In vacanza con i Medici”, “Gli animali nell'arte” e “Lettere ad arte”, “Coloro sotto/sopra”, “Postericiclo”.

Tante idee e attività per trascorrere una giornata tra laboratori e attività nei musei del territorio, all'Oasi di Gabbianello e al Centro Remida.

Fonte: Unione del Mugello - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Barberino di Mugello