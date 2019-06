Danny Scotto in tribunale a luglio: premeditazione e crudeltà sull'omicidio Marchesano

È fissata a metà luglio l’udienza preliminare per Danny Scotto, il 27enne accusato dell’omicidio di Giuseppe Marchesano, suo coetaneo ed ex compagno di scuola, trovato senza vita con almeno 10-11 colpi di pistola sul suo divano di casa a Casteldellbosco. Come riporta il quotidiano La Nazione, non è escluso il processo con rito abbreviato.

Per l’accusa l’ex compagno di scuola di Marchesano è responsabile del suo omicidio. Al tempo dei fatti, le indagini portarono immediatamente al primo interrogatorio di Scotto che nell’arco di qualche settimana, fece da prima una confessione e poi la ritrattò, affermando che fra loro c’era una vecchia amicizia rovinata dal tempo, ma che era solo andato a trovarlo e non era stato lui ad ucciderlo.

Per la procura però rimane chiara la sua colpevolezza, incriminata dalla compatibilità dell’arma, una 357 Magnum, e dai rilievi della scena del crimine. L’accusato, difeso dagli avvocati Luceri di Livorno e Gabrielli di Pistoia, dovrà rispondere dell’accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione, della crudeltà e per aver portato fuori l’arma, comprata poco prima e detenuta legalmente, ai fini di reato.

