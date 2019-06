Risultati amministrative Lega risponde a Mugnai: "Analizzi i numeri di FI"

“Sinceramente-affermano Elisa Montemagni, Luciana Bartolini e Marco Casucci, Consiglieri regionali della Lega- siamo rimasti piuttosto perplessi e indignati dalle ripetute e gratuite accuse dell’Onorevole Stefano Mugnai di Forza Italia che non perde occasione per attaccare frontalmente Susanna Ceccardi, nostra Coordinatrice toscana e parlamentare europea. All'esponente forzista ricordiamo che il nostro partito ha visto eleggere ben 135 nuovi Consiglieri comunali, mentre per decenza non menzioniamo i numeri, in tal senso, fatti registrare, complessivamente, dal partito berlusconiano. Prima di gettare, tra l’altro ingiustamente, la croce addosso a qualcuno è doveroso fare un serio ed approfondito esame di coscienza, ricordando, ad esempio, le ripetute, interminabili e poco costruttive riunioni (le lungaggini non sono certo da ascriversi a noi)tenutesi a Firenze per decidere i candidati Sindaco del capoluogo regionale, di Prato e Livorno. Ma, poi la matematica non è, anche in politica, un’opinione e dati alla mano, pure in Toscana, ribadiamo come la Lega si confermi di gran lunga come la forza trainante e di riferimento di tutto il Centrodestra. Dall'Onorevole Mugnai vorremmo, cortesemente sapere, se le sue recenti esternazioni anti-Lega siano dovute ad una certa fibrillazione in merito alle regionali del 2020; stia tranquillo(volevamo usare un altro termine similare, ma ci asteniamo…), poiché, come ha più volte ribadito, la stessa Susanna Ceccardi, che comunque riteniamo un’eccellente opzione, lei non si autocandiderà, a meno che non si trovi un’unità d’intenti fra gli alleati ed i nostri militanti.”

