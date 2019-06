Altro trionfo per Fanos Morelli del Montesport ASD

Altro trionfo per Fanos Morelli, classe 2006, atleta dell’Atletica Leggera del Montesport ASD, che con il suo tempo di 3 minuti e 16 secondo nei 1000 metri è stato individuato dal Comitato Provinciale di Atletica per partecipare nella categoria Ragazzi al triangolare Provinciale presso lo stadio della Farnesina a Roma il prossimo 25 giugno. Al triangolare parteciperanno i due migliori atleti di ogni disciplina provenienti dalle province di Roma, Firenze e Napoli. Ottimo traguardo anche per Bianca Fratarcangeli, anche lei classe 2006 dell’Atletica Montesport, seconda a parimerito per il salto in alto e prima dei non convocati con il suo record personale di 1metro e 37

Tutte le notizie di Atletica