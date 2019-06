Asciano ha la sua giunta, ecco la squadra di Nucci

Lucia Angelini, Laura Di Banella, Claudio Bardelli e Marcello Pastorelli. Questi i nomi della squadra di governo che affiancheranno il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci per i prossimi 5 anni. Il decreto di nomina è stato firmato ieri dal sindaco e le stesse nomine con relative deleghe ufficializzate nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale di martedì 11 giugno.

«Una squadra affidabile, consapevole e pronta ad affrontare le sfide che ci attendono - così il sindaco Nucci sulla nuova Giunta -. Due donne e due uomini rappresentativi della comunità e che saranno punto di riferimento della collettività, delle sue esigenze e delle sue richieste. Insieme a loro vogliamo guardare al futuro con rinnovata fiducia e con la consapevolezza del lavoro che ci attende. A farci da guida sarà il più alto valore democratico dell’ente che rappresentiamo mettendoci al servizio di Asciano e del suo territorio e allo scopo di garantire uno sviluppo economico e della qualità della vita e un’equità sociale» Al sindaco Nucci le deleghe all’Urbanistica, Protezione Civile, Bilancio e Personale.

Questa la suddivisione delle deleghe:

Lucia Angelini: vice sindaco e deleghe alle Politiche sociali, Cultura, Turismo, Promozione locale, Pari opportunità, Sviluppo Lauretana Life park, Gemellaggi, Politiche per l’integrazione;

Claudio Bardelli: deleghe ai Lavori pubblici, Manutenzione e Decoro urbano, Viabilità, Trasporti, Sport, Rapporti con le Associazioni e Contrade, Addetto alla comunicazione;

Laura Di Banella: deleghe all’Istruzione, Politiche agricole, Attività venatorie, Sviluppo economico, Patrimonio, Partecipate, Iniziative per la Pace e la Memoria;

Marcello Pastorelli: deleghe a Ambiente, Frazioni, Bonifica area ex fornace di Arbia, Rapporti con il capoluogo.

Nel corso della prima seduta consiliare il sindaco Nucci ha presentato le linee programmatiche del suo mandato e sono state distribuite mini deleghe ad alcuni consiglieri comunali: a Lucia Donati collaborazione per delega al bilancio, a Silvana Gentilini l’organizzazione per la valorizzazione e la promozione del tartufo bianco delle Crete Senesi e del tartufo marzuolo, a Elisa Giuliani per le pari opportunità e a Gianni Marconi per caccia e pesca.

Fonte: Comune di Asciano - ufficio stampa

