Dodici ore no stop di basket: torna 'Un canestro per l'Aism'

Dodici ore no stop di basket, oltre cento giocatori registrati nelle precedenti edizioni ed una raccolta fondi per la ricerca sulla Sclerosi multipla. Il 16 giugno torna 'Un canestro per l'AISM', l'evento ideato e organizzato dalla Pallacanestro Atletica Castello, durante la Festa Biancoverde in via Reginaldo Giuliani 518 a Firenze.

La partita si giocherà nel playground di Castello, con inizio alle ore 10 e fino alle 22.

Novità di questa quarta edizione è lo spazio dedicato ai bambini ed alle bambine in età da minibasket. Anche i più piccoli giocheranno dalle 14:30 alle 16:30 e porteranno avanti la sfida dei grandi.

Con alle spalle il successo delle edizioni precedenti, Un canestro per l'AISM rinnova l'impegno di raccolta fondi a favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con la presenza dei volontari Aism Firenze.

L'evento è aperto a tutti coloro che, dai 14 anni in su, abbiano voglia di passare una bella domenica sportiva giocando a basket e divertendosi, al di là della forma fisica o della qualità di gioco. Al momento dell'arrivo (dalle 10 alle 22) i partecipanti saranno divisi in due squadre. Si gioca ad intervalli di 10 minuti, ogni volta verranno formati i quintetti e la sfida continuerà portando avanti il punteggio precedente. Chiunque potrà giocare più volte nell'arco della giornata.

L'iscrizione prevede un contributo di 10 euro a partecipante e l'incasso sarà devoluto ad AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Per i bambini il contributo richiesto è di 5 euro e la firma della liberatoria da parte di un genitore. Al momento dell'iscrizione il giocatore riceverà una maglietta da gioco di una delle 2 squadre ed il polsino dell'AISM. Per tutti i giocatori saranno a disposizione gli spogliatoi e le docce dell'Atletica Castello.

L'evento si svolgerà all'interno della Festa Biancoverde, dove sarà possibile trovare stand, bar e il ristorante.

Fonte: Pallacanestro Atletica Castello

