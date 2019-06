Una domenica d'estate a Casalguidi: motoraduno e Notte Bianca

Una domenica da vivere tutta d’un fiato. Casalguidi si prepara ad una giornata molto particolare che inizia la mattina con il moto raduno ideato del moto club “Il Grillo in piega” con il patrocinio del Comune di Serravalle e valevole per il campionato italiano FMI, e prosegue la sera con “Una sera d’estate a Casalguidi”. Per gli appassionati delle due ruote il ritrovo è fissato per le 8.30 con le iscrizioni di rito in piazza Gramsci a Casalguidi, poi alle 11 partirà il moto giro con un percorso che si snoda da San Baronto, Larciano, una tappa per un aperitivo a Monsummano, poi la carovana proseguirà il giro verso Montevettolini e rientro a Casalguidi per il pranzo.

La sera appuntamento per la manifestazione organizzata dal centro commerciale naturale con la partecipazione del Comune di Serravalle. Il centro di Casalguidi sarà animato da giochi per bambini, negozi aperti e tante altre attrattive per trascorrere insieme questa prima sera d’inizio estate. In occasione della manifestazione saranno in vigore alcuni divieti per quanto riguarda la circolazione e la sosta delle auto.

Dalle ore 06:00 del 16/06/2019 alle ore 01:00 del 17/06/2019 è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli: in Piazza Antonio Gramsci; in via Egidio Pollacci; in Piazza Vittorio Veneto; nel tratto della via Montalbano compreso tra l'incrocio con la via Pollacci e quello con la via Europa. E’ istituito un senso unico di circolazione n via Traversa Montalbano, dalla via San Biagio verso la via Montalbano. .I divieti di sosta sopra elencati debbono essere considerati con rimozione forzata.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese