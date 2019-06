Una persona disabile, di cui ancora non sono note le generalità, è finito con la sua carrozzina in un fossatao di via Vecchia del Mulino, strada che collega Molino d'Egola con Ponte a Egola. Sul posto oltre ai sanitari inviati dal 118 è stato necessario portare anche i vigili del fuoco di Castelfranco per recuperare la persona.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di San Miniato