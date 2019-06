Firenze Rocks, grande partenza con i Tool e The Smashing Pumpkins

Al via domani Firenze Rocks, che infiammerà la Visarno Arena di Firenze fino al 16 giugno con un cast tra i più importanti della scena europea e mondiale.

Si parte con i Tool nell’unica data che segna il ritorno in Italia del gruppo.Originaria di Los Angeles, la band vincitrice di tre Grammy Awards, si è esibita in svariate tournée mondiali e pubblicato 4 album in studio che hanno raggiunto i vertici delle classifiche mondiali. La formazione vede il batterista Danny Carey, il chitarrista Adam Jones, il vocalist Maynard James Keenan e il bassista Justin Chancellor.

Gli altri headliner ad esibirsi nella opening night saranno gli Smashing Pumpkins. La band di Billy Corgan presenterà il disco Shiny and oh so bright, VOL. 1 / Lp: No past. No future. No sun. Il disco, registrato agli Shangri La Studios di Malibu (California) col produttore Rick Rubin e il chitarrista Jeff Schroeder, è il primo lavoro della band in oltre 18 anni che riunisce i membri fondatori Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin.

Sempre nella serata inaugurale, spazio al rock progressive e metal dei Dream Theater, Badflower e Skindred.

I Dream Theater tornano in tour in Italia per presentare il loro nuovo albumDistance Over Time e celebrare i 20 anni di anniversario dall’uscita del loro quinto disco, Metropolis Pt.2: Scenes from a Memory (1999).

Gli Dream Theater, invece, hanno consolidato la loro posizione come una delle più grandi band alternative metal britanniche con il loro nuovo album Big Tings. Ad oggi hanno pubblicato 7 album in studio, 11 singoli e 13 videoclip musicali.

La giornata sarà aperta dalla rock band statunitense Badflower, il cui album di debutto dal titolo OK, I’m sick è uscito il 22 febbraio scorso su etichetta Big Machine/Universal Music

Il Festival proseguirà venerdì 14 con l’attesissimo Ed Sheeran, per il primo dei suoi tre grandi concerti italiani che proseguiranno allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e allo Stadio San Siro il 19.

Sabato 15 invece, salirà sul palco un autentico mostro sacro del rock contemporaneo: Eddie Vedder. Last but not least: il Festival si chiuderà domenica 16 giugno con The Cure gruppo che, ad oggi, ha tenuto oltre 1.500 concerti in tutto il mondo.

Un immenso palco a cielo aperto accoglierà un cast di grandi artisti internazionali per un evento straordinario che metterà al centro la grande musica live rock, pop, indie, senza barriere di genere e che sarà reso ancora più unico dalle numerose iniziative che animeranno il “Firenze Rocks Village” dove sarà possibile vivere molteplici attività di intrattenimento e svago in un area-parco di 6.000 mq.

Una di questa sarà l’area Kids - all’interno della Venue rivolta ai bambini con una fascia di età compresa tra i 3 ed i 12 anni.

Quest’ultima sarà caratterizzata da una serie di attività speciali come il Riciclo Lab, Baby MasterChef, Caccia al Tesoro, Lego Lab, oltre al programma giornaliero che prevederà:

• Area Soft (0-3 anni con presenza obbligatoria di almeno 1 genitore)

• Giochi di gruppo, a squadre e musicali

• Baby Dance

• Manipolazione di Palloncini

• Bolle Giganti

• … e tanto altro ancora

INFO UTILI:

Orari di apertura casse (piazzale delle Cascine)

La biglietteria del festival si trova in piazzale delle Cascine e sarà aperta nei giorni del festival con i seguenti orari:

Dalle 10:00 > apertura Cassa per il ritiro delle buste Ticketmaster e TicketOne

Dalle 11:00 > apertura Cassa Vendita Biglietti Ore 14:00 > apertura Cassa Accrediti

La cassa chiuderà a inizo dell’ultima esibizione della giornata (per gli orari delle esibizioni, controlla la sezione LINEUP dell’App Ufficiale di Firenze Rocks il giorno dell’evento)

I possessori dei pacchetti VIP Rocks Party riceveranno qualche giorno prima dell’evento un’email con le informazioni per i parcheggi e il ritiro del proprio pacchetto.

Tutte le info su Firenze Rocks 2019 a questo link:http://www.firenzerocks.it/info-utili

ORARI DI ESIBIZIONE:

- Giovedì 13 giugno-

13:30 Apertura porte

14:10 Fiend

15:05 Badflower

16:00 Skindred

17:30 Dream Theater

19:30 Smashing Pumpkins

21:45 Tool

Il festival è prodotto da Live Nation Italia con la collaborazione de Le Nozze di Figaro nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

