Giardini via Corbinaie, ecco la nuova area giochi: in primavera 56mila euro in giochi per bambini

L'area giochi per bambini dei giardini di via delle Corbinaie a Vingone verrà completamente rinnovata entro questo mese, sarà su pavimentazione antitrauma in gomma colata - colorata con i disegni di un laghetto con pesci e fiori - in un'area di quasi cento metri quadri, con una nuova altalena e un nuovo gioco a due torri e due scivoli; resterà anche un'altalena già presente, in buone condizioni, mentre sarà tolto il gioco a castello in legno installato ormai da molti anni. I nuovi giochi per bambini scelti dall'Amministrazione Comunale sono in acciaio e Hdpe (polietilene ad alta densità, ovvero plastiche atossiche con particolari caratteristiche di resistenza) progettati per la massima sicurezza per i bambini. L'intervento di via delle Corbinaie rientra nel secondo lotto del piano del Comune di Scandicci “Il gioco si fa bello”, per la riqualificazione delle aree giochi nei giardini pubblici nei quartieri, con nuove pavimentazioni in gomma colata (che come in questo caso permette la realizzazione di motivi grafici e cromatici) e l'installazione di attrezzature ludiche di ultima generazione; solo per questa primavera, l'investimento dell'Amministrazione Comunale per le aree giochi nei giardini ammonta a 56.545,62 euro iva inclusa.

“I giochi per bambini in città si fanno davvero più belli, e ancor più sicuri – dice l'assessora al Verde pubblico Barbara Lombardini – il piano di sostituzione delle attrezzature viene attuato in ogni quartiere, un giardino alla volta in base alle priorità, rispettando i tempi programmati. In questa primavera, per il secondo lotto del piano Il gioco si fa bello, abbiamo due interventi di riqualificazione a La Bagnese, uno dei quali già realizzato mentre l'altro riguarderà l'area di via Volpini, e un altro al giardino del Viottolone. Puntiamo sempre più alla qualità delle nostre aree di verde cittadino, all’accessibilità nei nostri spazi pubblici, alla crescita dei nostri cittadini più giovani”.

In contemporanea con la riqualificazione dell'area giochi, il giardino di via delle Corbinaie sarà interessato anche da un altro intervento; il cavallo di legno donato all'Amministrazione Comunale negli anni scorsi – attualmente collocato in un'area che è stata recintata per motivi di sicurezza - verrà smontato e rimontato nel Parco di Poggio Valicaia, dove i bambini e le persone affezionate potranno andare a trovarlo; l'area recintata che lo ospitava, al tempo stesso, viene lasciata libera e può tornare ad essere vissuta dai cittadini.