Incontro tra Regione e Autostradale spa: chiesto il ritiro degli 11 licenziamenti

La Regione Toscana ha incontrato oggi le organizzazioni sindacali della società Autostradale spa. Al centro dell'incontro - a cui hanno partecipato il consigliere del presidente per il lavoro Gianfranco Simoncini e i referenti dell'assessorato ai trasporti - le 11 procedure di licenziamento che la società ha avviato nei confronti di 10 autisti e 1 impiegata.

Simoncini al termine dell'incontro si è mostrato solidale con i lavoratori e ha reso noto lo stupore di Regione Toscana per le 11 procedure in assenza di una crisi aziendale, considerato che la stessa società Autostradale spa ha da poco comunicato gli orari estivi e invernali all'assessorato regionale ai trasporti. Alla Regione risulta inoltre che stia partecipando al consorzio che sta compiendo investimenti sul parcheggio di Montelupo fiorentino. Ci sono quindi le condizioni affinché tutto il personale resti in azienda per contribuire al suo stesso sviluppo. Questo anche se Autostradale spa ha recentemente interrotto i rapporti di collaborazione con Toscana Aeroporti per i collegamenti diretti tra Firenze e Pisa, considerato che sussiste il trasfer Firenze-Pisa mover a/r.

La Regione Toscana chiede quindi formalmente ad Autostradale spa di ritirare tutte le 11 procedure di licenziamento e che il consolidamento aziendale riguardi tutti i lavoratori e le lavoratrici, compresi quelli della società collegata Autostradale Viaggi.

Fonte: Regione Toscana

