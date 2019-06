Snep Ponsacco, crescita del 37% nel 2018

Snep SPA, l’azienda di prodotti e soluzioni per il benessere, la salute e la bellezza, mette a segno altri record. Il bilancio 2018, appena approvato dall’Assemblea dei soci, conferma la continuazione della crescita del numero dei clienti, delle vendite, dei fatturati e soprattutto degli utili. Il fatturato di fine esercizio si è attestato a oltre 12 milioni di euro, con una crescita del 37% rispetto all’anno precedente (su una media di aziende simili che si è attestata sul -4%). Gli utili, comunica l'azienda, sono raddoppiati.

Giorgio Burgalassi, presidente e fondatore di Snep, spiega così i risultati dell’azienda da lui creata: “E’ stato un anno segnato da eventi eccezionali, generati da un mix di scelte vincenti. Nel 2018 Snep ha siglato l’accordo con Albawings diventando la prima azienda di vendita diretta i cui prodotti vengono serviti su una linea aerea; la rete degli incaricati Snep è cresciuta fino a superare quota 15.000; la prestigiosa Avedisco, associazione delle migliori aziende italiane di vendita diretta, accolto Snep tra i suoi soci; Snep è diventata Premium Sponsor della Fiorentina; infine è stata ulteriormente allargata l’offerta di prodotti Snep introducendo nuove linee come profumi, beauty, deodoranti per ambienti e gli innovativi tessuti con biomolecole, di cui Snep vanta oggi la distribuzione esclusiva per il proprio canale. Tutto questo, unito alla riconosciuta qualità dei prodotti, alla cura attenta di ogni cliente e alla consistenza del piano marketing ha permesso a Snep di cogliere i risultati che tutti guardiamo oggi con grande soddisfazione.”

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Ponsacco