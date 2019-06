Truffa del falso poliziotto, con un complice rubano in casa di un'anziana al Galluzzo

Il 'falso poliziotto' torna a fare incetta di contanti e monili nelle case degli anziani. Un caso è stato segnalato dalla figlia di una 77enne, quest'utlima truffata nella zona fiorentina del Galluzzo. La polizia sta indagando. Con la scusa di aiutare l'anziana a portare su la spesa, il primo truffatore è entrato in casa della donna. Dopo poco tempo il falso poliziotto è apparso, dicendo di dover verificare un eventuale furto in casa. I due avrebbero portato via un centinaio di euro in contanti, gioielli e orologi.

