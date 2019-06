Uomo investito alla stazione e incidente in Fi-Pi-Li: giovedì nero nel comprensorio

Due incidenti questa mattina nel comprensorio del cuoio. Partiamo da quello avvenuto prima in ordine di tempo: alle 7 circa in via Cavour a San Romano di Montopoli un 50enne è stato colpito da un'auto in viaggio, non molto lontano dalla stazione ferroviaria. Sul posto un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso. Nonostante l'incrinatura del parabrezza dell'auto in seguito all'impatto, l'uomo non avrebbe riportato ferite gravi ed è stato curato sul posto.

Disagi maggiori invece per un incidente avvenuto tra San Miniato ed Empoli Ovest lungo la Firenze-Pisa-Livorno pochi minuti dopo lo scontro raccontato qui sopra. La dinamica non è nota ma lungo la strada di grande comunicazione si sono formate code fino a 5 km, da sommare a quelle per i noti cantieri tra Montelupo e Ginestra Fiorentina per chi viaggia verso il capoluogo di regione.

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno