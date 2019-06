Tamponamento a catena su A11 all'altezza di Massarosa: 8 feriti. Due sono gravi

Questa mattina otto persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente sull’autostrada A11 Bretella in direzione Lucca-Viareggio, all’altezza di Massarosa. Il tamponamento a catena ha interessato sei macchine in prossimità di un cantiere stradale. Sul posto sono intervenute ambulanze, polizia stradale e personale della Salt.

Tra le persone coinvolte nell’incidente ci sono tre bambini non sono rimasti gravemente feriti, al contrario di una coppia di coniugi trasportati, lui in codice rosso per più lesioni traumatiche con l’elicottero Pegaso a Pisa e lei in codice giallo all’ospedale Versilia. Altri sei feriti più lievi che adesso si trovano nell'ospedale della Versilia.

Dopo l’incidente il tratto di autostrada dove è avvenuto il tamponamento è rimasto chiuso per circa mezz’ora, rallentando la circolazione.

