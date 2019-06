Bocciata Firenze come sito Unesco per l'artigianato, Sorani: "Delusi e sorpresi"

“È enorme il rammarico per quanto deciso dalla Commissione del Governo che ha bocciato Firenze come sito Unesco per l’Artigianato. Siamo delusi, arrabbiati e sorpresi di fronte a questa scelta che privilegia Como e Biella” è quanto dichiarato da Alessandro Sorani, presidente Confartigianato Firenze che commenta così la bocciatura di Firenze, candidata a città creativa dell'artigianato nella Rete Unesco, da parte del consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l'Unesco.

“Senza nulla togliere a Como e Biella, indubbiamente città che hanno saputo esprimere una grande tradizione nel settore dell'Artigianato, come nel caso di Como che recentemente ha mostrato alte capacità di innovazione - continua il presidente Confartigianato Firenze -, rimane però il fatto che Firenze è una capitale non soltanto dell'arte, non soltanto della cultura, ma anche dell'Artigianato e negare questo significa negare la realtà. Per questo l’estromissione ci trova sinceramente senza parole”.

“Ci auguriamo - conclude Sorani - che non ci sia nessuna motivazione politica dietro a questa bocciatura dato che stiamo notando che da un po’ di tempo c’è una una sorta di accanimento romano nei confronti della città di Firenze, delle sue proposte e dei suoi progetti”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze