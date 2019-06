Domani la maturità, la Grieco agli studenti: "Momento importante, buon esame"

Domani mattina, mercoledì 18 giugno, studenti e studentesse inizieranno in Toscana la prova della maturità, che vedrà al debutto il nuovo esame di Stato. L'assessore regionale ad Istruzione, formazione e lavoro, Cristina Grieco, ha quindi inviato ai ragazzi e alle ragazze impegnate nella prova una lettera di incoraggiamento e di "in bocca al lupo" per far sentire loro la vicinanza della Regione Toscana alla vigilia di un evento così importante.

"Care ragazze e cari ragazzi", scrive l'assessore Grieco, "siete arrivati al vostro appuntamento con la ‘maturità'. Siete i primi nati in questo secolo e in questo millennio ad affrontare le prove, riviste, di un esame che resta sempre e comunque un momento importante della vita, fatto di ansia e trepidazione, ma anche di curiosità e voglia di mettersi in gioco".

"Vi auguro di vivere questi giorni con la giusta dose di emozione", continua la Grieco, "ma anche con la ‘leggerezza' della vostra età e con la consapevolezza che le commissioni hanno come unico obiettivo quello di valorizzare al massimo la vostra preparazione e di fare emergere la conoscenza e competenza, le potenzialità e i talenti di ciascuno".

"Con l'esame di Stato", prosegue, "si chiude un percorso di crescita in cui siete stati accompagnati dai vostri insegnanti, dai dirigenti scolastici e dal personale scolastico tutto". E ancora: "Sono stati anni in cui sono nate relazioni importantissime di amicizia, di confronto, di complicità. Faranno parte di voi per sempre. E adesso vi accingete a varcare una sorta di ‘confine' tra l'adolescenza e l'età adulta".

"D'ora in avanti", scrive ancora l'assessore, "sarete più autonomi ma anche più responsabili… insomma sarete un po' più grandi". Di conseguenza: "Affronterete altri esami, concorsi, avrete soddisfazioni e anche qualche insuccesso. Fanno parte della vita, ma cercate di affrontare tutto con determinazione e speranza nel futuro".

"La Regione Toscana", precisa nella lettera l'assessore Grieco, "mette la Scuola ed i giovani al centro delle sue politiche, favorendo le alleanze con territori e imprese e supportando gli Istituti per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa". E continua: "Ed anche per il post diploma tantissimi sono gli interventi che mettiamo in campo, dall'alta formazione tecnica al diritto allo studio universitario, alle misure di accompagnamento al lavoro e per l'autonomia, perché sentiamo di trasmettervi i valori e costruire opportunità"

"Ma questo sarà un altro capitolo", conclude il messaggio. "Per adesso faccio a tutte e tutti un grande in bocca al lupo per gli esami. Buon futuro a tutti...".

Fonte: Regione Toscana

