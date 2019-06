Firenze non sarà 'Città creativa Unesco', Tonini, CNA: "Andiamo avanti"

“Ancora una disattenzione da parte dei Palazzi Romani alle esigenze di una città, Firenze, che non risponde appieno alla linea politica del Governo Centrale, ma andremo avanti, su questa e altre battaglie, come quella dell’ampliamento dell’aeroporto di Peretola, che ci attendono”.

Così Luca Tonini, presidente CNA Città di Firenze dopo che il consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l’Unesco ha bocciato il capoluogo toscano come candidato a città creativa dell’artigianato nella Rete Unesco.

“Nulla togliendo a Biella e Como e al loro artigianato, niente a che vedere con Firenze, culla di artigianato, arti e mestieri. Si tratta di livelli completamente diversi. C’è dispiacere, ma la voglia di andare avanti prevale e siamo felici che Palazzo Vecchio voglia portare a termine i progetti della candidatura che abbiamo sostenuto anche come CNA nazionale: dalla Casa delle eccellenze, una nostra storica proposta, all’Erasmus degli artigiani, dalla mappa-archivio digitali alla rete turistica diffusa, passando per sportelli per le startup” conclude Tonini.

Fonte: Cna Firenze - Ufficio Stampa

