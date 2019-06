Inpgi, sventato il pericolo di commissariamento

L'Inpgi ha 12 mesi di tempo per valutare, nell'ambito della propria autonomia, nuove misure di contenimento della spesa e di incremento delle entrate senza rischiare la procedura di commissariamento prevista dal decreto 509.

E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso oggi da INPGI.

"Si tratta di un provvedimento molto importante - ha detto la presidente Marina Macelloni - che esclude per un periodo di tempo sufficiente l'ipotesi del commissariamento, primo passo per liquidare la gestione, la storia e l'autonomia dell'Ente e di tutti i suoi iscritti. Altrettanto importante - aggiunge la presidente - è che la norma votata oggi dalle commissioni Finanza e Bilancio della Camera prevede esplicitamente alla fine del percorso la strada dell'ampliamento della platea che, come abbiamo dimostrato in tutte le sedi, è l'unica in grado di garantire una sostenibilità concreta e duratura all'Istituto e di dare una risposta anche previdenziale alle profonde trasformazioni attraversate dalla nostra professione".

L'emendamento votato oggi riconosce e dà legittimità al grande lavoro svolto in questi mesi dal Consiglio di amministrazione, dal Collegio sindacale e dalla Direzione generale dell'Istituto in collaborazione stretta con i Ministeri vigilanti e in particolare con il Sottosegretario Claudio Durigon.

Fonte: Ordine dei Giornalisti della Toscana

