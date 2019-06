Migranti, la Questura attiva il sito 'saltafila'

Si comunica che dalla data del 24 giugno 2019 l’utenza dell’Ufficio Immigrazione avrà a disposizione un portale dedicato alla fissazione degli appuntamenti per l’inoltro delle istanze di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per le quali non è previsto l’invio tramite servizio postale.

Il Portale in questione ( denominato CUPA Project ), già in uso da tempo presso altre Questure d’Italia con positivi riscontri, è accessibile in modo gratuito da qualsiasi postazione PC ( anche domestica ) munita di collegamento internet.

Gli utenti si potranno anche recare presso le varie sedi dei Patronati operanti sul territorio che offriranno lo stesso servizio.

I Patronati forniranno anche chiare e complete informazioni sulla documentazione e sulle procedure relative alle singole istanze, raccordandosi direttamente con questo Ufficio laddove ve ne fosse necessità in quanto sottoscrittori di un protocollo d’intesa con questa Questura.

Sito di riferimento per il collegamento all’agenda: www.cupa-project.it

Pratiche per le quali è stata attivata l’agenda:

· Richiesta di rilascio/rinnovo carta di soggiorno per coniugi o parenti di cittadini italiani o comunitari e successivo ritiro;

· Richiesta di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per cure mediche ( gravidanza) e successivo ritiro;

· Richiesta di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c. 2 lett. dbis TUI e successivo ritiro;

· Richiesta di rilascio permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ex art. 30 TUI e successivo ritiro;

· Richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 31 c. 3 TUI e successivo ritiro;

· Richiesta di rilascio permesso di soggiorno per protezione internazionale ( asilo politico) – Protezione sussidiaria – Protezione speciale – Casi speciali ( art. 18 – 18bis, 22 c. 12 TUI ) e successivo ritiro;

· Richiesta conversione permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro e successivo ritiro;

· Richiesta di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per minore età e successivo ritiro;

· Richiesta di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro, famiglia, attesa occupazione, studio ( art. 32 TUI e art. 10 L. 47/2017) e successivo ritiro;

· Richiesta rilascio permesso di soggiorno per lavoratori altamente specializzati ( art. 27 TUI) e successivo ritiro;

· Richiesta rinnovo permesso di soggiorno per richiesta asilo ( dopo presentazione istanza di asilo );

· Richiesta rilascio/rinnovo titolo di viaggio per rifugiati politici;

· Fissazione di nuovo appuntamento per ritiro permesso di soggiorno elettronico da parte di utenti che non si sono presentati alla data fissata con SMS dal servizio postale.

L’Agenda fisserà data ed orario di presentazione, indicherà la documentazione standard necessaria per le singole tipologie di istanze, consentirà all’Ufficio di comunicare con il singolo utente in ordine ad eventuali cambiamenti di appuntamento, necessità di integrazioni o quant’altro possa risultare utile a snellire le procedure e rendere meno gravoso l’accesso ai servizi da parte dell’utenza.

Gli stessi utenti potranno effettuare modifiche sulla data e l’orario già fissati in funzione delle proprie esigenze, predisponendo un nuovo appuntamento sempre nelle date e fasce orarie predisposte in agenda.

Si comunica infine che dalla data suindicata gli operatori di sportello non saranno autorizzati ad operare sull’agenda per la fissazione degli appuntamenti che avverrà esclusivamente con le modalità fin qui descritte.

