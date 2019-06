Premi Abbado e Abbiati, ecco i vincitori a FIesole

Il 21 giugno p.v. alle ore 21 presso il Teatro Romano di Fiesole saranno consegnati i Premi ai vincitori e ai segnalati dei concorsi «Abbado - Far musica insieme» e «Abbiati per la scuola» che anche quest’ anno ha visto un numeroso riscontro da parte delle scuole italiane.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti (Miur), presieduto dal prof. Luigi Berlinguer con il Comitato Progetto Musica e l’Associazione nazionale dei Critici musicali.

La giornata di premiazione organizzata dal Comune di Fiesole che si conclude con la cerimonia serale di conferimento al Teatro Romano prevede nel pomeriggio (ore 16. 30, Sala Consiliare del Comune di Fiesole) l’incontro pubblico con i docenti responsabili dei progetti e i dirigenti scolastici degli istituti premiati.

Per l’anno scolastico 2018-2019 sono stati individuati i vincitori ex-aequo per il IV Premio Abbado – Far musica insieme e i due per il XVII Premio Abbiati per la scuola, e assegnati inoltre dieci «Riconoscimenti di merito». Le scuole premiate provengono da dieci regioni italiane: Piemonte, Toscana, Emilia, Friuli, Sardegna, Veneto, Puglia, Liguria, Umbria e Lombardia

I brillanti esiti del Concorso dimostrano come sia necessario continuare a valorizzare le numerose e importanti iniziative che, nonostante le difficoltà anche curriculari, le scuole riescono felicemente a produrre in campo musicale, coinvolgendo numeri significativi di alunni (di tutte le età) nella prassi esecutiva e nella loro inventiva espressa intorno alla musica.

Alla premiazione a cura del Comune di Fiesole farà seguito il concerto dell’Orchestra Galilei della Scuola di musica di Fiesole diretta da Edoardo Rosadini, solista Cesare Picco, nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2019.

Ai vincitori andranno le Targhe e gli Attestati del Miur oltre a strumenti musicali messi a disposizione dalla ditta Yamaha e due sculture di Licia Galizia dedicate a Claudio Abbado, offerte da Comitato Progetto musica.

IV PREMIO ABBADO: FAR MUSICA INSIEME

VINCITORI

- Liceo musicale “C. Sigonio” di Modena, in rete con l’Istituto d’Arte statale Venturi, l’Istituto professionale Cattaneo-Deledda e la scuola per parrucchieri “Famas”, con il progetto L'IMPRESARIO IN ANGUSTIE di Domenico Cimarosa.

- Istituto comprensivo “F.T.Baracchini” di Villafranca (MS) con il progetto UN NIDO DI SOGNI

RICONOSCIMENTI DI MERITO

Liceo Classico "Jacopo Stellini" di Udine I.C. Statale N.1 di Cagliari Liceo Musicale Giorgione di Treviso Ic Montecchia di Crosara e Ronca' di Verona Ic "S.Giovanni Bosco-Benedetto XIII-Poggiorsini" di Gravina in Puglia (Ba) Emilia Liceo Laura Bassi - Liceo Musicale Lucio Dalla di Bologna

XVII PREMIO ABBIATI PER LA SCUOLA 2019

VINCITORI

- Istituto comprensivo “San Francesco da Paola” di Genova con il progetto DANCE&LUMINE SCIENCE

- Istituto comprensivo di Valenza (AL) con il progetto MUSICA OLTRE LE PAROLE

RICONOSCIMENTI DI MERITO

I.C. Nerviano- Scuola Primaria Via Dei Boschi Di Milano

I.C. Di Tirano di Sondrio

I.C. Perugia 6 di Perugia

I.C. N.19 di Bologna

Fonte: Ufficio stampa

