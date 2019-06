In 740 a cena sotto le stelle per Pinocchio in Strada, impresa riuscita

Da giorni era tutto esaurito e le aspettative per Pinocchio a Tavola non sono andate deluse: ben 740 persone hanno cenato nella enorme tavolata disposta lungo la Tosco Romagnola a San Miniato Basso, per il secondo giovedì di Pinocchio in Strada.

La cena animata sotto le stelle, al suo esordio quest'anno, è stata un grande successo, testimoniato anche dai commensali che hanno voluto rivolgere personalmente il loro ringraziamento ai commercianti del Ccn San Miniato Basso. È infatti per merito loro se l'evento ha superato ogni più rosea aspettativa.

Pierfranco Speranza, presidente del locale Ccn, ha commentato: "Ringrazio tutti i partecipanti e chi ci ha aiutato nell'organizzazione ossia i commercianti, i volontari e le associazioni. Senza un forte tessuto associativo questo non sarebbe possibile e lo abbiamo voluto scrivere nelle t-shirt utilizzate per l'occasione. 'Commerciante = paese vivo', così è a San Miniato Basso e siamo fieri di averlo dimostrato questa sera.

Il ricco menù era composto da antipasto toscano con affettati misti, formaggio, crostini e melone, lasagne al ragù come prima portata e arista con contorno di piselli per il secondo; dolce a chiusura.

Come già detto, erano in 740 a partecipare all'evento, ma per rimarcare ciò niente è così impressionante della quantità degli ingredienti utilizzata per la cena:

- 750 fette di popone

- 750 pezzi di formaggio

- 2000 fette di affettato

- 1500 crostini

- 30kg di ragu

- 50 teglie di lasagne

- 2000 fette di arista

- 30 kg di piselli

- 40 kg di crema

- 30 kg di pandispagna

- 15 kg di panna

Non è finita certamente con la cena: la serata è stata infatti allietata con esibizioni di canto, ballo e magia, come già Pinocchio in Strada aveva abituato nel debutto di giovedì 13 giugno.

Se due indizi fanno una prova, il terzo appuntamento con Pinocchio in Strada sarà imperdibile. Direttamente dalle piazze più 'in' d'Italia, scenderà la carovana freak del Circo Nero, tra magia e avventura, travestimenti e performance unici nel suo genere. In parallelo si terrà Pinocchio Pellegrino sulla via Francigena, evento curato da Cristiano Mori e dall’associazione Pinocchio a I’Pinocchio.

Pinocchio in Strada, la prima iniziativa estiva di zona, è organizzata dal CCN di San Miniato Basso, in collaborazione con il Comune di San Miniato, la Confcommercio Provincia di Pisa, la Confesercenti Toscana Nord, l’associazione 'Pinocchio a I' Pinocchio' e la Fondazione San Miniato Promozione.

Fonte: Ccn San Miniato Basso

Tutte le notizie di San Miniato