Accoglienza, Alberti: "Milioni per i migranti ma toscani poveri lasciati soli"

Il Governatore della Toscana annuncia uno stanziamento di 4 milioni per l’accoglienza dei migranti. Il consigliere regionale della Lega: “Un insulto ai 55mila poveri toscani, ignorati da Rossi”

“Nonostante il respingimento del ricorso sul decreto sicurezza da parte della Corte Costituzione, Rossi continua imperterrito a difendere sempre e solo i migranti. Ma dei 55mila toscani che vivono in povertà non gli interessa. Questo finanziamento - dice il consigliere regionale Jacopo Alberti - è un insulto per tutti i toscani che sono in difficoltà economica e vengono ancora una volta ignorati e scavalcati dai migranti. Questi soldi andranno a rifinanziare il business dell’accoglienza tanto caro alla sinistra. Perché coi migranti si fanno affari, con i poveri italiani ci si rimette e basta”

“Rossi vuole trasformare la Toscana nel più grande campo profughi d’Italia con i soldi dei toscani. La priorità di Rossi è la ribalta politica nazionale, e la visibilità a ogni attacco a Salvini. Ci opporremo - conclude Alberti - con ogni mezzo a disposizione in consiglio regionale. Quei soldi spettano ai toscani in difficoltà, non ai migranti”.

Fonte: Ufficio Stampa Jacopo Alberti

