Dopo la 'Marcia per i Diritti Umani', le associazioni si riuniscono per continuare il percorso intrepreso

Le associazioni di impegno sociale, religiose, culturali, sindacali e sportive che il 27 aprile hanno organizzato per la prima volta sul nostro territorio la “Marcia per i Diritti Umani” attraversando i Comuni di Fucecchio, San Miniato, Santa Croce, Castefranco e Montopoli in Vald’Arno, si sono di nuovo riunite il 4 giugno scorso per un doveroso resoconto ed elaborare insieme un programma annuale di interventi.

È indubbio che la Marcia ha avuto un successo eclatante: nel piazzale antistante il Santuario di San Romano il 27 aprile sono confluite, percorrendo l'intero percorso partito da Fucecchio e S.Miniato, circa 1000 persone che in modo civile e gioioso, accompagnati dai suoni dei tamburi e danze ritmate hanno manifestato contro ogni forma di discriminazione per la salvaguardia dei diritti universali dell'uomo. I cittadini del Valdarno Inferiore hanno così dimostrato che esiste una società civile responsabile e preoccupata per ciò che sta accadendo nel mondo; dalle guerre, ai cambiamenti climatici, alle carestie, che non approva i respingimenti e le detenzioni di una umanità in fuga nei campi di detenzione e spesso di tortura in Libia, Turchia e Grecia ad opera degli “stati gendarmi” pagati dalla civilissima Europa, che non approva la fabbricazione e l’esportazione da parte di industrie italiane di bombe all’Arabia Saudita per il conflitto in Yemen e non può assistere indifferente ai quotidiani crimini legati ai flussi migratori di cui siamo complici. E’ stata una richiesta forte ed esplicita di un impegno continuo per la salvaguardia dei diritti universali dell’uomo. Si è marciato insieme uniti, in una varietà di colori, culture, religioni ed estrazioni politiche, per un “Nuovo Umanesimo”, nella convinzione che insieme possiamo provare a cambiare le condizioni umane di molti e pensare un futuro migliore per le nuove generazioni.

I rappresentanti delle associazioni, così riunite, hanno deciso di continuare il cammino intrapreso, aprire il comitato a nuove adesioni e di trasformare il comitato organizzatore in un comitato permanente per la difesa dei diritti universali, la denuncia dei soprusi e la solidarietà verso gli ultimi. Fiduciosi in “Nuovo Umanesimo”, non solo si sono dati appuntamento per la Seconda Marcia per i Diritti nella prossima primavera, ma hanno anche deciso di organizzare importanti eventi di approfondimento per valorizzare la Carta Costituzionale “più bella del mondo” (quella italiana). Sarà inoltre compito del comitato trovare il modo e la forma di unire la propria voce laica, di un verbo antico parlato da Gandhi, Martin Luther King, Mandela, Capitini, Terzani ed altri a quella che oggi si eleva chiara e forte ma purtroppo inascoltata, quella di papa Francesco.

Comitato Promotore: Mov. SHALOM, Fond. I CARE, Ass. POPOLI UNITI, Ass. LIBERA Valdarno Inf., ANPI S. Croce, Montopoli, S. Miniato e Fucecchio, BANCA DEL TEMPO S. Miniato e Fucecchio, PUBBLICA ASSISTENZA Fucecchio, S. Croce e Montopoli, MISERICORDIA S. Miniato, S. Croce, S.Romano e Castelfranco, CGIL Pisa, Lega SPI San Miniato, Montopoli, SPI Fucecchio, S. Croce e Castelfranco, ARCI Valdarno Inferiore, Circolo ARCI Castelfranco, Circolo ARCI Torre Giulia S.Romano, Circolo ARCI S. Maria a Monte, compagnia teatrale LA BRETTONICA - Pro loco Montopoli in Val d'Arno, Ass. TRA I BINARI, Ass. TARANGA, Coop. LA PIETRA D'ANGOLO, Ass. FRIDA, Ass. ARTURO, SPORT e SOLIDARIETA' S. Miniato, A.V.O., CARITAS Fucecchio, G.S. PIEVE A RIPOLI, Ass. HURRIA, Ass. AUTISMO TOSCANA, Coop SINERGICA, Ass. VORREI PRENDERE IL TRENO, ATLETICA FUCECCHIO, CIRCOLO G. PACCHI, Ass. CANOTTIERI S. Miniato, ANED Pisa, LE QUERCE DI MAMRE Onlus, Pro LOCO Fucecchio e San Miniato, Ass. SENEGALESE di FUCECCHIO, AUSER Fucecchio, CIF, POLISPORTIVA LA PERLA S. Maria a Monte, SPORT E SOLIDARIETA’ SAN MINIATO.

Fonte: Ufficio Stampa

