‘Nonlobuttovia’ scende in passerella con abiti riciclati e modelli improvvisati

Con l’estate alle porte il mercatino del riuso, dell’economia circolare, dove tutto riprende vita, dall’oggettistica più variegata agli indumenti, fino ai giochi e a molto altro, ‘Nonlobuttovia’, scende in ‘passerella’.

Appuntamento sabato 29 giugno 2019 con una sfilata di abiti riciclati e modelli improvvisati a cui tutti possono partecipare e sentirsi ‘super modelli’ per una notte.

L’iniziativa si svolgerà al circolo Arci Pozzale, via Sottopoggio per San Donato, 23 a Empoli, sabato 29 giugno 2019 a partire dalle 20 all’interno del circolo, con una ‘Pizza a Go-Gò’ (costo 12 euro). Seguirà la sfilata nel giardino, divertimento assicurato e abiti gratis al termine.

PER PARTECIPARE - Chi fosse interessato e volesse partecipare, non faccia il timido e si faccia avanti: “Nonlobuttovia” vi aspetta tutti i giovedì dalle 21.30 per la prova vestiti al circolo del Pozzale.

INFO E CONTATTI - Il numero a cui fare riferimento per avere informazioni, prenotarsi e aderire alla sfilata come indossatori o indossatrici, per una notte d’estate, è 331 5441362 oppure 0571 924879.

GLI ORGANIZZATORI – Associazione Lilliput Empoli e Circolo Arci Pozzale in collaborazione con il Gruppo Empolese Emisfero Sud.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

