Un anno e mezzo di lavoro di concerto con gli artigiani Martelli (Sergio, Sandro e Silvano) nelle dolci colline del Golf Bellosguardo a Vinci per Discover Leonardo, due percorsi museali all'aria aperta per ripercorrere la storia del Genio e le sue intuizioni. Ieri, sabato 22 giugno, si è tenuta l'apertura al pubblico con un rinfresco inaugurale. Il direttore artistico Alberto Marconcini ha lavorato assieme a Cristina Carmignani e alla sua famiglia proprietaria dell'immensa tenuta, per dare vita al primo golf club tematico dedicato al Genio. Lo spazio è rivolto ai golfisti, agli ospiti del ristorante e B&B Bellosguardo come pure ai turisti.

Discover Leonardo, com'è fatto

Sulle Orme di Leonardo è il collegamento delle varie tappe della vita di Leonardo da Vinci, un giardino zen tra gli ulivi con la possibilità di ascoltare l'audioguida dedicata tramite il QR code legato a ogni pannello. Trasportati nel tempo è invece la sezione 'materica', con le macchine di Leonardo costruite dalla famiglia Martelli sui bozzetti lasciati da Leonardo. Si trovano sia le opere più conosciute, come la Vite aerea o il Carro armato, e quelle inedite ai più come il carro falciante o la torre d'assedio. Lo sviluppo del 'museo interattivo all'aria aperta' è in continuo divenire, con l'ipotesi di pacchetti promozionali e di visite in notturna.

Elia Billero

