Auguri per i 70 anni di Fabrizio Berni, ex difensore castellano

Ieri 22 giugno è stato il 70esimo compleanno di Fabrizio Berni, il 'corazziere di Castello' ex difensore di Fiorentina, Genoa, Perugia e Pistoiese. Nonostante l'età, il suo fisico da sportivo riesce a mostrare una forma e un attaccamento allo sport invidiabile. Nonostante la sua notorietà come calciatore delle massime serie, Berni è rimasto umile, educato, apprezzato e stimato dal suo paese, Castelfiorentino. Gli auguri arrivano dagli utenti del gruppo Facebook Sei di Castelfiorentino se. Proprio per gli amici del social network qualche tempo fa rilasciò un'intervista molto interessante. Potete rileggerla per intero a questo indirizzo.

