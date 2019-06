Solidarietà a Matilde dopo gli insulti dalla maggioranza in Consiglio a Montaione

Il gruppo consiliare Vivere Montaione vuole esprimere piena solidarietà alla consigliera comunale Matilde Barberi per le riprovevoli scritte apparse sulla facciata del liceo di S. Miniato, da lei frequentato, peraltro in concomitanza con gli esami di stato che la vedono impegnata in quanto studentessa.

Allo stesso tempo condanniamo con forza il gesto di alcuni sconsiderati che non può avere cittadinanza alcuna in nessun contesto democratico.

Per noi, come deve essere per tutti gli attori di qualsiasi compagine civile e democratica, fare politica significa sempre confronto, a volte dissenso e finanche scontro, ma è un concetto che mai può comprendere l'ingiuria o l'offesa personale.

Aspettiamo dunque con piacere Matilde al prossimo Consiglio Comunale, in modo che possa prendere pieno e sereno possesso delle sue prerogative di giovane Consigliera, ben consapevole del fatto che la vera attività politica non abbia niente a che fare con gesti riprovevoli ed esecrabili quali questi certamente sono.

Il gruppo consiliare Vivere Montaione, la Giunta ed il Sindaco di Montaione

Tutte le notizie di Montaione