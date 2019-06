Aveva con sé ben 28 dosi (6 grammi in totale) di cocaina pronti allo spaccio, mentre un altro possedeva 2,5 g della stessa sostanza. Sono stati denunciati un 20enne italiano e un tedesco in via Tito Speri a Firenze. La polizia li ha notati mentre si stavano dirigendo a un festival musicale. Sono stati traditi dal nervosismo, che ha portato al controllo e al ritrovamento della droga.

Tutte le notizie di Firenze