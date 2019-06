Sulle Mura con il conte Ugolino e non solo

Il Giugno Pisano sulle Mura finisce con un trittico di eventi da non perdere. Venerdì 28 giugno le guide di City Grand Tour, in collaborazione con Città del Sole, organizzano Giro Gioco: una visita guidata per i più piccoli con racconti ed indovinelli, partenza alle 19 dalla Torre Piezometrica, biglietto a 10 euro comprensivo dell'ingresso di un bambino (5-10 anni) e di un adulto accompagnatore. Sabato 29 giugno dalle 6 di mattina 'All'alba col conte Ugolino', una marcia ludico-motoria valevole per il Trofeo Tre Province che coinvolgerà anche il camminamento in quota, per informazioni e prenotazioni Marathon Club Pisa asd 050.960341. Infine domenica 30 giugno 'A spasso sulle Mura con Renzo Castelli': firma storica del giornalismo pisano, Castelli racconta il suo rapporto con le Mura tra storia, aneddoti e curiosità, partenza alle 18.30 da piazza delle Gondole ed arrivo alla Torre Piezometrica, biglietto a 5 euro.

Per gli eventi (eccetto 'All'alba col conte Ugolino) prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 050 0987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19, diritto di prevendita 1,50 euro. Per le visite guidate si consiglia di venire con le proprie cuffie audio. Informazioni dettagliate sul sito www.muradipisa.it . In caso di maltempo, gli eventi potranno essere rimandati

CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell'architettura militare dell'epoca. Nella parte settentrionale della città si sono conservate quasi interamente: questo ne ha permesso il restauro e oggi si può percorrere il camminamento in quota, da cui ammirare un inedito panorama cittadino. Il percorso misura 3 km con 4 punti di salita, di cui 3 accessibili alle persone con disabilità; intorno alle Mura si sviluppano 3 ettari di verde urbano, il cosiddetto pomerio

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

