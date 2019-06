Violenza di genere, un video realizzato dagli studenti per dire no

Un video per dire no alla violenza di genere. La presentazione del dvd “Rete territoriale per la prevenzione e il contrasto di genere”, realizzato dagli studenti del commerciale Zaccagna-Galilei di Carrara e del liceo artistico e musicale F. Palma di Massa, si tiene giovedì 27 giugno alle 15 nella sala Gonfalone a palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 – Firenze).

Il video racconta le testimonianze che i ragazzi hanno raccolto, entrando in contatto con persone che lavorano nella rete di solidarietà in aiuto delle donne, vittime di abusi. Dal dvd emerge un circuito virtuoso fatto di relazioni, empatia e solidarietà.

All’incontro con i giornalisti intervengono la presidente della commissione regionale Pari opportunità Rosanna Pugnalini, la consigliera della CRPO Mirella Cocchi, le dirigenti dello Zaccagna – Carrara, Marta Castagna e del Gentileschi Anna Rosa Vatteroni.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

