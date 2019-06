Astro e Lustrini, per la 12esima edizione ospite Lisa Buralli

Sabato 6 luglio presso la concessionaria Tinghi Motors, verrà presentato alla stampa l'evento Astro e Lustrini, 12esima edizione, che si terrà in Piazza Farinata degli Uberti.

La 12° edizione della sfilata-spettacolo che, grazie alla regia di Samantha Fornaini ideatrice della manifestazione, richiama nella piazza del giro di Empoli numerose persone, porta quest’anno una novità.

Infatti, oltre a rappresentare una vetrina preziosa per la campagna di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, quest’anno vedrà assegnare delle targhe di riconoscimento di ASTRO alle associazioni del circondario empolese che si sono contraddistinte nel successo della corsa podistica del 31 marzo scorso “La via in rosa”, organizzata da ASTRO per la raccolta fondi pro Centro Donna e che grazie alla spinta di questa corsa è riuscita quest’anno ad aprire all’interno dell’ospedale San Giuseppe, primo esempio in toscana, un ambulatorio di estetica oncologica per le donne che si sottopongono a cicli chemioterapici.

Le associazioni sono:

Commissione Comunale Ciclismo

Misericordia Empoli

Uisp zona del cuoio

Pubbliche assistenze Empoli

Uisp Empoli Valdelsa

Pubbliche Assistenze Limite sull’Arno

Podistica Empolese

Astro e Lustrini nasce nel 2008 e ancora oggi si conferma un appuntamento di forte richiamo per la cittadinanza empolese e importante vetrina per i commercianti del Centro storico che da sempre hanno aderito con entusiasmo; non di meno sono le aziende del circondario che anch’esse hanno da sempre sostenuto con grande passione questa magnifica idea che unisce moda e solidarietà in un unico evento.

La serata si svolgerà, grazie alla concessione di Don Guido Engels, sul sagrato della Collegiata che quindi fungerà da meravigliosa scenografia al palco dove sfileranno le nuove tendenze di moda e si esibiranno i vari ospiti tra cui Lisa Buralli voce ormai nota della nostra zona e con alle spalle un palmares di tutto rispetto che può vantare di importanti palcoscenici quali duetto con Massimo di Cataldo, Finalista al festival di Castrocaro, partecipante a “Voice of Italy” oltre ad altre importanti presenze. L’inizio della serata è previsto per le ore 20.30.

Radio Lady e gonews.it sono media partner dell'iniziativa.

La conferenza stampa dell’evento avrà luogo presso lo showroom della Tinghi Motors una delle aziende che nel corso di tutti e 12 gli anni ha da sempre sostenuto la manifestazione ritenendola rispondente agli scopi di solidarietà e supporto che da sempre persegue a livello territoriale.

