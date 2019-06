Fabrica32 a Borgo San Lorenzo, terracottai a lavoro di fronte al pubblico

Torna Fabrica32, la seconda edizione del festival di ceramica e contaminazioni artistiche, nato all’indomani dell’entrata di Borgo San Lorenzo tra le quaranta Città della ceramica in Italia. La rassegna, in programma a Borgo dal 5 al 7 luglio, è stata presentata in conferenza stampa oggi, venerdì 28 giugno, in sala Barile a palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 – Firenze).

“Di manifestazione di grande spessore e di assoluto livello” ha parlato il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani: “In una terra di grandi tradizioni come la Toscana, dove la ceramica parla dal Rinascimento in poi, Borgo può davvero diventare una delle capitali più importanti, non solo in Italia ma nel mondo, grazie all’artigianato artistico di qualità e alla capacità di fare da ponte tra la tradizione di Montelupo Fiorentino e la realtà di Faenza”.

Come sottolineato da Cristina Becchi, vicesindaco di Borgo: “In questa seconda edizione facciamo uno scatto in più, accanto alla ceramica abbiamo coinvolto altre arti, grazie alla rete di collaborazione tra aziende e associazionismo, dando vita ad un festival importante per il territorio, sia dal punto di vista culturale che economico”.

Ad entrare nel vivo del programma ci ha pensato la direttrice artistica Serena Pinzani: “la rassegna sarà l’occasione sia per vedere esposti prodotti di ceramisti e terracottai, provenienti da varie parti d’Italia, che per apprezzare performance teatrali e musicali, spettacoli di luci e colori, workshop dal vivo”. La ceramica, al centro di mostre ed esposizioni, non sarà la sola protagonista: tra piazza Garibaldi, corso Matteotti e piazza Cavour, ci sarà spazio per le contaminazioni artistiche con le lavorazioni di legno, pietra, carta, rame, ferro e tessuto.

Il binomio vincente, che nasce lontano nel tempo sarà quello tra ceramica e cucina: dall’oggetto con una sua funzione pratica come lo erano anfore e orci, allo strumento di decoro, in grado di rappresentare uno status sociale e di raccontare una storia. Ceramica e cibo si incontreranno nel centro storico di Borgo San Lorenzo, in particolare in piazza del Popolo, per una ricca proposta di cibi e bevande. Nella Pottery zone, invece, protagonista assoluta la ceramica con la mostra mercato che aprirà i battenti da sabato mattina e tante lavorazioni e dimostrazioni dal vivo con workshop gratuiti adatti a tutti, bambini e adulti. Non mancheranno le dimostrazioni al tornio in collaborazione con Arte della Ceramica e sarà addirittura presente un’esperta di Ceramica terapia, per trasmettere il valore terapeutico della manipolazione dell’argilla.

Grande spazio ai maestri ceramisti, ai terracottai al lavoro, che offriranno al pubblico di tutte le età la possibilità di toccare con mano e plasmare la materia prima. La Città ospite di quest’anno sarà Montelupo Fiorentino e, grazie ai Maestri terracottai dell’Unione delle Fornaci di Settimello e Montelupo, il pubblico potrà vedere come nascono vasi, orci e come si cuociono nello spettacolare forno, che sarà aperto la sera del sabato.

Ancora una nota: ricordiamo il Concorso artistico “Borgo San Lorenzo città della ceramica”, che vedrà l’esposizione delle opere partecipanti in tutte le vetrine del centro storico, un modo per respirare e incentivare l’arte.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

