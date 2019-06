Il personale dei vigili del fuoco della sede centrale dei distaccamenti di Ponsacco e Pontedera stanno intervenendo nel comune di Fauglia, località Luciana in via delle cassette, per un incendio di vegetazione ed area boschiva.

Sul posto stanno operando anche volontari inviati dalla sala operativa permanente della regione Toscana insieme a due elicotteri. Al momento non si segnalano criticità particolari.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

