Il capo reparto esperto dei vigili del fuoco Pucci va in pensione

Il 30 giugno del 2019 lascia il servizio il Capo Reparto Esperto Paolo Pucci in servizio presso il comando dei vigili del fuoco di Firenze. Paolo ha iniziato la sua carriera di vigile del fuoco nel 1983 con il corso di formazione presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle a Roma: terminata la formazione iniziale viene assegnato al comando di Pisa dove presta servizio per due anni fino al trasferimento al comando di Firenze. Qui viene assegnato in forza all’allora distaccamento di Prato, poi alla sede centrale di Firenze e successivamente, con l'inaugurazione del distaccamento cittadino di Firenze Ovest, a questa sede. Da vigile procede poi con la carriera divenendo capo squadra e poi Capo reparto. Autista con tutti i livelli delle patenti terrestri ha partecipato a tutti gli interventi per calamità sia a livello regionale che nazionale.

Oltre alla sua passione e alla dedizione per questo lavoro, la sua disponibilità verso gli altri colleghi nell’ottica di migliorarne le condizioni di lavoro e di sicurezza, si è molto impegnato anche in campo sindacale e lo annoveriamo tra i tre fondatori Nazionali del Sindacato di Base dei vigili del fuoco. All’apice della sua carriera ha ricoperto il ruolo di capo turno provinciale per la sezione C.

Grazie alle sue competenze informatiche: sua la ideazione e la programmazione che permette oggi di gestire la turnazione del personale della sede centrale e di tutti i distaccamenti del comando.

A nome di tutti i colleghi un sentito ringraziamento e i migliori auguri di tutto cuore per una serena pensione.

Tutte le notizie di Firenze