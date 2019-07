Inizia domani a Prato il processo a carico della 31enne accusata di aver abusato su un 15enne da cui ha poi avuto un figlio. Con la donna sarà processato anche il marito, imputato di falsa attestazione di stato per aver detto di essere lui il padre del neonato. Il processo segue il rito ordinario, in quanto i due non hanno potuto beneficiare del rito abbreviato.

Respinta, intanto, la richiesta di scarcerazione della donna, attualmente ai domiciliari.

