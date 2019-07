A Empoli una partita di 24 ore no stop di padel: partecipano 83 giocatori

Una partita di 24 ore no stop di padel, sport simile al tennis ma con l'utilizzo di pareti verticali ai lati. Si è tenuta a Empoli e ha coinvolto ben 83 giocatori divisi in due squadre, tra questi anche amministratori locali e rappresentanti delle forze dell'ordine. L'iniziativa, che si è conclusa oggi a mezzogiorno, era stata organizzata dal Padel club Villanova Empoli e dall'associazione Gabriele Borgogni Onlus di Firenze per sostenere iniziative di promozione della sicurezza stradale nelle scuole.

"L'obiettivo - spiega Valentina Borgogni, presidente della Onlus e sorella di Gabriele, vittima di un incidente stradale a Firenze nel 2004 - è organizzare a ottobre delle iniziative legate alla sicurezza stradale nelle scuole superiori di Empoli in collaborazione con la polstrada e l'amministrazione comunale".

