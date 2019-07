Brutto incidente intorno alle ore 21 sulla Fi-Pi-Li, tra gli svincoli di Montelupo Fiorentino e Ginestra in direzione Firenze. Da quanto si apprende sarebbe rimasta coinvolta nel sinistro una moto. Un uomo di 82 anni è finito all'ospedale all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto è intervenuta un'automedica e la Misericordia di Empoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

