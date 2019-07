Opere d’arte a quattro ruote nella città del Genio: torna a Vinci 'Le Dieci Auto'

Portare dieci opere d’arte a quattro ruote la dove è nato il genio del Rinascimento. Questa l’idea di Giancarlo Catarsi, realizzata con la collaborazione del Team Giacomelli, il supporto di Faralli Restauri e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Vinci (FI).

"Le Dieci Auto”, concorso dinamico di restauro e eleganza, tornerà il 7 di luglio e vedrà la partecipazione di altrettante perle sportive o da corsa di altissimo livello, tutte restaurate dal maestro al quale la manifestazione rivolge un doveroso tributo.

Due i premi in palio: il primo, il Trofeo Antonio “Mario” Faralli, sarà assegnato con una votazione “social”, inserita nell’evento creato per la manifestazione. Domenica 7 luglio, durante l'esposizione e il passaggio delle vetture, sarà invece assegnato il premio “Le Dieci Auto restaurate da Faralli Restauri” attraverso una votazione popolare eseguita fotografando le vetture ed inviando gli scatti con Whatsapp.

Il programma dell’evento prevede alle 10 l’arrivo delle vetture e il trasferimento in Piazza Guido Masi per l’esposizione di fronte al Museo Leonardiano, con apertura delle votazioni e contestuale visita delle sale. Alle 12 “Le Dieci Auto” sfileranno lungo il percorso in via di Anchiano, a velocità libera, con transito davanti alla casa natale di Leonardo Da Vinci e shooting fotografico. Dopo il pranzo, con le vetture nuovamente esposte in Piazza Guido Masi, saranno annunciate le auto premiate e consegnati i due trofei “a tema” realizzati da Walter Faralli e la scultura di Massimiliano Brogi offerta da Arredamenti Nesti di Cascina.

