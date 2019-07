Palio dei Rioni di Montelupo: si è conclusa la terza fase a gironi: ecco il tabellone finale

Con la terza settimana rionale si è conclusa la fase a gironi, gironi che hanno già dato un primo verdetto e decretato anche gli accoppiamenti per il tabellone finale. Nella quarta e quinta giornata del Girone A Fibbiana supera gli Ertanoli per 5-2, battuti anche dalla Graziani per 2-0 che torna a vincere, dopo la sconfitta di settimana scorsa, e completa il girone come prima della classe, complice i due stop consecutivi del Turbone contro Via Rovai per 1-1 e contro Fibbiana per 0-0. Pertanto la classifica finale del girone A vede La Graziani a 9 pt, Turbone a 8 pt, Fibbiana a 7 pt, Via Rovai a 4 pt e fanalino di coda con 0 pt gli Ertanoli, costretti a salutare il palio senza approdare ai quarti di finale, obiettivo che i giallo blu invece avevano raggiunto sempre.

Nel Girone B invece termina a punteggio pieno il cammino di qualificazione della Sambobolinese, che nelle ultime due giornate supera agilmente Bar Carlino e Centro, per 3-1 e 4-2; segue poi la Vinicola, sconfitta solo dagli Orange, con 9 pt grazie alla vittoria netta per 6-2 nei confronti del Centro; approdano inoltre alla fase ad eliminazione diretta anche Centro, grazie ai punti conquistati nelle prime due settimane rionali, e Bar Carlino, che tutti davano come spacciato ma che proprio all’ultimo minuto, trascinato da uno scatenato Aimone Calonaci, leader e colonna portante della squadra ormai da 5 anni a questa parte, supera per 3-2 il castello (con tripletta di Calonaci) e approda ai quarti come quarta del proprio girone. Per il Castello invece un anno di tempo per rinforzarsi e riprovarci a Giugno 2020. La classifica finale del Girone B pertanto è la seguente: Sambobolinese 12 pt, Vinicola 9 pt, Centro 4 pt, Bar Carlino 3 pt e Castello 1 pt.

In questa settimana si è concluso anche il Primo Palio dei Bambini: un grande successo per tutto il comitato organizzativo e per l’associazione A.S.D. Sporting Montelupo, artefice fino dai primi passi dello sviluppo di questo evento, che ha avvicinato i più piccoli al proprio Rione e ai propri colori, e come ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Montelupo Simone Focardi “come in tutti i giochi e le competizioni c’è chi ha vinto e chi non ha vinto, ma è uno spettacolo aver visto tutti questi bambini che si sono impegnati, tutti colorati, e meritano tutti un grande applauso e un grande riconoscimento”. Il risultato finale vede come campioncini i Rionanti di Piazza Nuova, seguiti sul podio da La Graziani e dal Fibbiana.Adesso però, da Lunedì 1 Luglio, nel Palio si fa sul serio: è vietato sbagliare, ogni passo falso porterà ad abbandonare il Palio. Cominciano i quarti di finale: La Graziani vs Bar Carlino, Sambobolinese vs Via Rovai, Turbone vs Centro e Vinicola vs Fibbiana. Chi approderà in semifinale? Appuntamento dall’1 al 4 Luglio, per i quarti di finale, sempre in via Landini, alle 21.30.