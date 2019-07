Il Pd Empolese Valdelsa riparte dalle donne

Il Pd nazionale parte la campagna di rilancio della conferenza nazionale delle donne democratiche che si concluderà il prossimo 8 settembre.

Un rilancio che passa ovviamente dai territori: “La conferenza delle donne è un luogo aperto di discussione e confronto che va al di là del Pd stesso, non occorre infatti essere iscritte per partecipare”, commenta Tania Cintelli, già portavoce della conferenza territoriale e componente della segreteria del Pd dell’Empolese Valdelsa:“E’ un laboratorio di politiche di genere che sono utili per tutti, donne e uomini. Vogliamo usare anche la rete delle nostre Feste de l’Unità per sensibilizzare sul tema e raccogliere adesioni. Abbiamo attivato un indirizzo e-mail dedicato e stiamo programmando iniziative specifiche in modo da arrivare pronte alla scadenza del prossimo 8 settembre”.

“Abbiamo tante sfide davanti tra cui le prossime elezioni regionali ed è fondamentale far sintesi tra tutte le energie che riusciremo a mobilitare e le proposte che elaboreremo e metteremo in condivisione- aggiunge il segretario territoriale Jacopo Mazzantini - e questo vale sia per un partito come il nostro, che più in generale come comunità più allargata di centro sinistra. Dispiace prendere atto che il nostro paese è spesso ingeneroso nel trattare le donne. Quando i toni del dibattito pubblico trascendono, e purtroppo succede sempre più di frequente, diventano indegni di un popolo che si definisce civile: basti vedere i commenti sessisti e rancorosi nei confronti della capitana Carola Rackete che non si sarebbero mai avuti se al comando della Sea Watch 3 ci fosse stato un uomo. Noi uomini non possiamo esimerci da una riflessione seria e approfondita. Non posso che ringraziare sinceramente le donne che hanno lavorato tantissimo nella nostra federazione e quelle che si aggiungeranno in questa fase, perché solo grazie a loro potremo andare avanti nel migliore dei modi”.

E proprio #avantitutte è l’hashtag scelto per questa fase di ricostituzione: aderire è semplice.

Basta compilare il modulo di iscrizione, che si trova sul sito del Pd www.pdempoli.it , oppure nelle varie feste de l’Unità, inviandolo all’indirizzo email donnepdempolesevaldelsa@gmail.com. Tutte le info sulle prossime iniziative saranno date sulla pagina facebook @DonnePdEmpoleseValdelsa.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa

