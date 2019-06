Tutto pronto per le Stelle del Piazzale 2K19: si partirà martedì con I'Buglione

Partirà martedì la settima edizione delle Stelle del Piazzale, torneo streetball che fino a sabato tornerà ad infiammare l’Arena delle Stelle di via Galvani a ritmo di 3×3, freestyle, party e non solo. Il torneo infatti, n°5 nel ranking italiano e n.1 in Toscana, quest’anno sarà in collaborazione con Slums Dunk, la onlus di Bruno Cerella e Tommaso Marino insieme e per la quale, durante ogni serata, saranno organizzati dei contest aperti a tutti il cui ricavato andrà interamente devoluto ai progetti portati avanti dalla onlus in Africa. Presente inoltre, per tutta la durata della manifestazione, uno stand di Slums Dunk con il merchandising dell’associazione.

Si partirà appunto martedì alle ore 21 con I’BUGLIONE – DI QUA vs DI LA’ da i’ponte, sfida tra due mega squadre castellane che saranno impegnate su tre prove (birra skills challenge, gara di tiro, partita) per incoronare le “Stelle di Castello”.

Mercoledì 3, dalle ore 17, spazio invece al torneo Minibasket (suddiviso in due categorie), mentre la sera, a partire dalle ore 20, sarà la volta del torneo Over 40.

Da giovedì 4 a sabato 6, infine, al via il torneo FISB maschile e femminile che metterà in palio, per entrambe le categorie, pass e soggiorno spesato per le finali nazionali FISB di Riccione (26-28 luglio).

Ma non solo 3×3 alle Stelle del Piazzale: in programma, infatti, diversi eventi collaterali con il venerdì che rappresenterà la serata clou. Alle ore 22 è attesissimo il ritorno dei Da Move, la più importante crew di freestyle italiana ed europea, che saranno protagonisti di uno show di basket freestyle di altissimo livello. Per i Da Move si tratterà del terzo anno consecutivo sull’Arena, oltre allo show che riempì il Palazzetto dello Sport “Nedo Betti” nel novembre del 2017. Alle ore 23.30 invece, al termine delle gare in programma, la serata proseguirà con il party vero e proprio: le luci si spengneranno e il cuore dell’Arena inizierà a battere con la silent disco direttamente sul campo da gioco che proseguirà fino alle 2 di notte. Per chi vorrà partecipare alla silent possibilità sia di prenotare le cuffie (contattando l’organizzazione ai recapiti sotto riportati), sia di ritirarle direttamente il pomeriggio e la sera stessi sul campo da gioco (fino ad esaurimento).

Infine il sabato, serata delle Finals, la festa proseguirà con la scuola Italy Dance Village che accompagnerà la corsa verso l’incoronazione delle “Stelle 2K19” a ritmo di hip hop e street dance con vari break durante le fase salienti della serata.

Per maggiori informazioni su programma ed eventi collaterali: stelledelpiazzale@gmail.com, 348 5352628 o pagina Fb dell’evento.

Fonte: Stelle del Piazzale Asd

