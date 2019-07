Stop alla Meningite, iniziativa a Bassa per comprare un attrezzo sportivo nel nuovo parco dedicato a Giovanni Locci

L’associazione Stop alla Meningite è nata nel 2015 in seguito alla prematura e tragica morte di Giovanni Locci, un ragazzino gioioso e vitale di 13 anni residente a Bassa, frazione del comune di Cerreto Guidi

In questi anni l’associazione è riuscita a portare a termine numerosi obiettivi fra i quali l’acquisto di vari macchinari per l’ospedale di Empoli, di arti sportivi per un ragazzo colpito dalla meningite e altro. Tutto questo è stato possibile grazie alla generosità di tante persone che hanno fatto donazione all’associazione e che hanno partecipato ai vari eventi organizzati per raccogliere fondi.

Una di queste iniziative ‘A cena con Giovi’ si terrà giovedì 4 luglio dalle ore 19:30 alla sagra del pesce a Bassa. Il ricavato della cena sarà destinato all’acquisto di un attrezzo sportivo da esterno che verrà installato nel nuovo parco dell’Albereta di Bassa che sarà proprio intitolato a Giovanni Locci. L’inaugurazione del parco si terrà domenica 7 luglio. Alle ore 10:30 ci sarà la Santa messa e al termine della cerimonia l’associazione Stop alla Meningite offrirà un aperitivo a tutti i partecipanti.

La mamma di Giovanni, Paola, nonché nuovo la presidente dell’associazione, insieme a tutti i soci e in collaborazione con la sagra del pesce, hanno ritenuto importante l’acquisto di tale attrezzo sportivo per pensare anche a tutti giovani in generale, invogliandoli così a trascorrere del tempo libero all’aria aperta in modo sano e facendo sport

Uno dei prossimi sogni nel cassetto che l’associazione determinata realizzare, è quello di promuovere una borsa di studio per i ricercatori scelgono di specializzarsi sulla meningite. Purtroppo la malattia non si è arrestata, continuo a fare vittime ogni anno ed è di fondamentale importanza che qualcuno si dedichi nello specifico a fare chiarezza su questa tremenda e spietata bestia chiamata meningite

