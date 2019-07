Opi Firenze-Pistoia apre alle convenzioni: si raccolgono adesioni

Convenzioni con l’Opi Firenze-Pistoia, via alle proposte. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Firenze-Pistoia ha deciso di aprirsi alla possibilità di stipulare convenzioni da offrire ai propri iscritti. Chiunque fosse interessato (aziende, società di servizi, professionisti) è invitato a trasmettere un’offerta dettagliata scaricando i moduli appositi dal sito dell’Opi (http://www.opifipt.it/index.php/28-collegio/419-proponi-una-convenzione). Nella proposta da compilare, unitamente a una autocertificazione che escluda cause ostative all’avvio del rapporto, devono essere indicati i vantaggi riservati ai beneficiari: la percentuale dello sconto, eventuali forme di pagamento rateizzato, periodi di non validità o articoli esclusi dalla stessa, con i dati e contatti. Il tutto va mandato all'indirizzo mail protocollo@opifipt.it o pec firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it. Sarà cura dell’Ordine valutare la proposta nel più breve tempo possibile. I dati inviati saranno messi a disposizione degli iscritti attraverso il sito dell’Ordine.

L’inserimento nell’elenco dei convenzionati è gratuito e le condizioni saranno garantite a coloro che presenteranno la tessera di iscrizione all' Opi Firenze Pistoia in corso di validità.

Fonte: Opi Firenze Pistoia - Ufficio Stampa

