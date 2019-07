Un laser verde unirà Palazzo Vecchio con il ponte Vespucci per l'amicizia con gli Usa

Un raggio laser domani sera, giovedì 4 luglio, Festa dell’ Indipendenza degli Stati Uniti d’America, unirà idealmente Palazzo Vecchio con il ponte Amerigo Vespucci in segno di amicizia della comunità fiorentina con quella americana. E’ l’iniziativa promossa dall’Associazione Amerigo col Patrocinio del Comune di Firenze e in collaborazione con Consolato generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Fondazione CR Firenze, Gruppo El. En spa, impresa Campania Sonda, nell’ambito delle manifestazioni ‘Insieme 200’ promosse per i 200 anni di presenza diplomatica statunitense a Firenze.

Il Gruppo El.En, leader nel campo della produzione di macchinari laser, su autorizzazione del Comune di Firenze, installerà ad una finestra della Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio uno strumento che invierà, dalle 22 di domani sera alle 6 della mattina del 5 luglio, un fascio di luce verde che raggiungerà il basamento del ponte Amerigo Vespucci, intitolato al navigatore fiorentino che ha dato il nome all'America. Il raggio luminoso colpirà uno stendardo collocato su una delle spallette del ponte, delle dimensioni di 3 metri per 3 con i loghi delle istituzioni coinvolte nel progetto; al centro è riportato il logo di ‘Insieme 200’.

