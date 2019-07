Clima e ambiente, evento alla Festa dell'Unità di Poggibonsi

Mercoledì 10 Luglio presso la sala dibattiti della Festa dell'unità di Poggibonsi si terrà il secondo incontro promosso dai ragazzi under25 di PoggibonSiPuò sul tema dell'ambiente.

"La questione ambientale deve rimanere argomento di dibattito, soprattutto fra i giovani" spiegano. "Non vogliamo infatti che l'ondata di sensibilizzazione al tema verde nata con le manifestazione dei mesi scorsi si esaurisca qui: per evitare che Greta Thunberg rimanga un fenomeno "usa e getta" é necessario instaurare un dialogo che duri nel tempo. Non solo: è arrivato il momento di provare a mettere in atto dei cambiamenti a partire da Poggibonsi e dai Poggibonsesi e l'unico modo per agire in modo consapevole, di essere cittadini consapevoli è quello di continuare a informarci e informare".



PoggibonSiPuò ringrazia inoltre gli organizzatori della festa per lo spazio concesso: i giovani saranno presenti tutte le sere, per portare avanti un luogo di discussione, incontro e soprattutto di partecipazione, ponendo le basi per il lavoro dei prossimi mesi.

PoggibonSiPuò

