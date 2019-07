Pagamenti nel comune di Cascina, Rollo: "Record, fatture saldate in anticipo"

"Altro record raggiunto per il comune di Cascina. Ora le fatture si pagano addirittura in media 11 giorni in anticipo rispetto alla scadenza” afferma soddisfatto il neo sindaco Dario Rollo.

“E’ un record sicuramente per l’Ente comunale e forse lo è anche a livello nazionale. Non sono tante le realtà di Pubblica Amministrazione, soprattutto comuni, che possono vantare un indicatore dei pagamenti negativo. Il dato del secondo trimestre 2019 infatti segna meno 11, cioè le fatture vengono pagate in media prima ancora della scadenza delle stesse. L’indicatore dei pagamenti delle fatture dei fornitori infatti è un indice che dimostra la virtuosità nei pagamenti di un Ente pubblico riguardanti gli acquisti di beni, servizi e forniture. E’ un criterio per valutare l’efficienza dell’amministrazione nel saldare i propri fornitori. Il suo netto miglioramento da 3 anni a questa parte è la dimostrazione dell’ottima gestione dell’Ente. Il secondo trimestre 2019 segna un tempo medio di – 11 (meno 11) mentre era di appena 1 (uno) giorno nel primo trimestre di quest’anno. Nel 2018, nello stesso periodo era di 14 giorni (media annua 22 giorni), di 17 giorni nel 2° trimestre 2017 (media annua 29 giorni). Nel 2015 e 2016 l’indicatore medio annuo segnava rispettivamente 56 e 42 giorni. Nel secondo trimestre di quest’anno sono state pagate 1.133 fatture per un importo complessivo di 3.651.540 euro a favore di 146 imprese creditrici. Naturalmente anche il problema di liquidità, che affliggeva il comune dal 2013, oramai è superato da oltre un anno. Infatti il comune di Cascina è rientrato definitivamente dall’anticipazione di cassa e pertanto non vi è più alcun rischio che l’annoso problema potesse trasformarsi in un problema finanziario. Inoltre, abbiamo pagato e continuiamo a farlo, tutti i debiti dovuti alla mancanza di liquidità che risultavano in sospeso da alcuni anni, prevedendo piani di rientro che terminano con il nostro mandato. Dimostrazione della correttezza e serietà di questa Amministrazione nella gestione finanziaria dell’Ente. Non lasceremo in eredità né debiti dovuti a mancati pagamenti per problemi legati alla liquidità, né quelli di tipo finanziario (i famosi “fuori bilancio” per mancati impegni di spesa e senza le necessarie coperture sui capitoli di bilancio). Un ringraziamento particolare va a tutti i dipendenti dell’ufficio ragioneria che con solerzia e impegno controllano le liquidazioni e predispongono i pagamenti - ha continuato il sindaco. Avere oramai risorse proprie in cassa ci permette di pagare in tempi celeri e certi i nostri fornitori. Vuol dire anche avere credibilità ed andare incontro alle esigenze degli operatori economici. D'altronde, uno dei problemi principali in Italia è dovuto proprio al ritardo dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Ebbene, il Comune di Cascina dimostra che la buona gestione della PA è possibile e ci si può distinguere positivamente sotto questo aspetto. Ora il nostro obiettivo è mantenere l’indicatore negativo. Un qualcosa di incredibile per il comune di Cascina e le sue casse comunali che solo fino a pochi anni fa erano completamente vuote”.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Cascina